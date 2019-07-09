Yumlu Denizli'de

Transferin en hareketli kulüplerinden Denizlispor, bir imza daha gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılar, Akhisarspor'dan ayrılan Mustafa Yumlu'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, "Süper Lig'de ilk 5 hedefi ile transferlerini gerçekleştiren Denizlispor, son olarak Mustafa Yumlu'yu renklerine kattı" diye Ege ekibinin 6. transferi olarak duyuruldu. 7 sezon Trabzonspor'da oynayan Yumlu, son 2.5 sezonu ise Akhisarspor'da geçirdi, geçen sezon 13 maçta, 2 gol attı.



OFANSA DA GÜÇ KATAR

Kafa golleriyle tanınan Yumlu için yeşil-siyahlı camia, defanstaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti. Orta sahaya transfer için de çalışmalarını sürdüren Horoz, Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk ve Bursa'dan ayrılan Aytaç Kara'yla da ilgileniyor. Şahintürk'ün kiralanması için siyah-beyazlılarla el sıkışıldığı, Konya'nın da devrede olduğu Kara konusunda da iki takım arasında kıyasıya bir yarış yaşandığı bildirildi.