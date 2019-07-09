Yumlu Denizli'de
Ege ekibi, kafa golleriyle tanınan 31 yaşındaki Mustafa Yumlu’yla 1 yıllık imza attı. Beşiktaş’tan Sedat Şahintürk ve Bursa’dan ayrılan Aytaç Kara da sırada.
Transferin en hareketli kulüplerinden Denizlispor, bir imza daha gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılar, Akhisarspor'dan ayrılan Mustafa Yumlu'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, "Süper Lig'de ilk 5 hedefi ile transferlerini gerçekleştiren Denizlispor, son olarak Mustafa Yumlu'yu renklerine kattı" diye Ege ekibinin 6. transferi olarak duyuruldu. 7 sezon Trabzonspor'da oynayan Yumlu, son 2.5 sezonu ise Akhisarspor'da geçirdi, geçen sezon 13 maçta, 2 gol attı.
OFANSA DA GÜÇ KATAR
Kafa golleriyle tanınan Yumlu için yeşil-siyahlı camia, defanstaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti. Orta sahaya transfer için de çalışmalarını sürdüren Horoz, Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk ve Bursa'dan ayrılan Aytaç Kara'yla da ilgileniyor. Şahintürk'ün kiralanması için siyah-beyazlılarla el sıkışıldığı, Konya'nın da devrede olduğu Kara konusunda da iki takım arasında kıyasıya bir yarış yaşandığı bildirildi.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Yumlu Denizli'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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