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09 Temmuz 2019, Salı
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Yumlu 'de

Yumlu Denizli'de

Ege ekibi, kafa golleriyle tanınan 31 yaşındaki ’yla 1 yıllık imza attı. ’tan ve ’dan ayrılan da sırada.

Transferin en hareketli kulüplerinden Denizlispor, bir imza daha gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılar, Akhisarspor'dan ayrılan 'yla 1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki tecrübeli stoper, "'de ilk 5 hedefi ile transferlerini gerçekleştiren Denizlispor, son olarak Mustafa Yumlu'yu renklerine kattı" diye Ege ekibinin 6. transferi olarak duyuruldu. 7 sezon 'da oynayan Yumlu, son 2.5 sezonu ise Akhisarspor'da geçirdi, geçen sezon 13 maçta, 2 gol attı.

OFANSA DA GÜÇ KATAR
Kafa golleriyle tanınan Yumlu için yeşil-siyahlı camia, defanstaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti. Orta sahaya için de çalışmalarını sürdüren Horoz, 'tan ve 'dan ayrılan 'yla da ilgileniyor. Şahintürk'ün kiralanması için siyah-beyazlılarla el sıkışıldığı, 'nın da devrede olduğu Kara konusunda da iki takım arasında kıyasıya bir yarış yaşandığı bildirildi.

  1. 9.7.2019
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