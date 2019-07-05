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05 Temmuz 2019, Cuma
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'da imza şov

Horoz'da imza şov

, Ankaragücü’nde kiralık oynayan, Malili Sacko’yla 2 yıllık protokol yaptı. ’tan kiralık gittiği ’da, 6 gol, 7 asistle parlayan ’le de el sıkışıldı.

hareketli kulübü Denizlispor, iki bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen, bonservisi Leeds United'daki Sacko ve 'tan 'le anlaştı. , 25 yaşındaki Malili sağ kanatla, 2 yıllık ön protokol imzaladı. Sacko, bugün başlayacak kampına katılıp resmi sözleşmeye imza atacak. Hadi Sacko, geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği sarı-lacivertlilerde oynadığı 15 maçta 3 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı. Ege ekibi, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Sedat için de siyah beyazlılarla kiralık olarak el sıkıştı. Sezonu 1. Lig ekibi 'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki genç orta saha ise 39 karşılaşmada 6 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

  1. 5.7.2019
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