Horoz'da imza şov
Denizli, Ankaragücü’nde kiralık oynayan, Malili Sacko’yla 2 yıllık protokol yaptı. Beşiktaş’tan kiralık gittiği Balıkesirspor’da, 6 gol, 7 asistle parlayan Sedat Şahintürk’le de el sıkışıldı.
Transferin hareketli kulübü Denizlispor, iki bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen, bonservisi Leeds United'daki Sacko ve Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk'le anlaştı. Horoz, 25 yaşındaki Malili sağ kanatla, 2 yıllık ön protokol imzaladı. Sacko, bugün başlayacak Afyonkarahisar kampına katılıp resmi sözleşmeye imza atacak. Hadi Sacko, geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği sarı-lacivertlilerde oynadığı 15 maçta 3 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı. Ege ekibi, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Sedat için de siyah beyazlılarla kiralık olarak el sıkıştı. Sezonu Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor'da kiralık olarak tamamlayan 23 yaşındaki genç orta saha ise 39 karşılaşmada 6 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
- 5.7.2019
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
-
Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
Horoz'da imza şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.