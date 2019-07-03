Çifte atak - Son dakika Denizlispor haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Çifte atak

Çifte atak

Transferin hareketli kulübü Denizlispor, iki bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Denizli, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan bonservisi Leeds United'daki Sacko ve 'tan 'le anlaştı.

Horoz'un, bonservisi ekibi Leeds'te olan Sacko ve 'tan 'le imza aşamasına geldiği öğrenildi. 25 yaşındaki Malili sağ kanat, geçen sezon 15 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. Sezonu 'de kiralık tamamlayan 23 yaşındaki orta saha Sedat Şahintürk ise 39 maçta 6 gol, 7 asistle etkili bir performans sergiledi. İki futbolcunun da kiralık olarak kadroya katılacağı bildirildi.

İLDIZ CAMIAYA UMUT VERDİ
Bu arada hazırlıklarına başlayan Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, yeşil-siyahlı camiaya umutlu mesajlar gönderdi. Yeni sezonun Denizli'ye ve spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan İldiz, "'de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Futbolcularla konuştum. Onlara ligde iyi şeyler yapmak istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı. Öte yandan sağlık kontrolünden geçen yeni Lopes de, Denizlispor'un sunduğu projenin kendisini çok etkilediğini vurguladı.

  1. 3.7.2019
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