Çifte atak

Horoz'un, bonservisi İngiltere ekibi Leeds'te olan Sacko ve Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk'le imza aşamasına geldiği öğrenildi. 25 yaşındaki Malili sağ kanat, geçen sezon 15 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. Sezonu Balıkesir'de kiralık tamamlayan 23 yaşındaki orta saha Sedat Şahintürk ise 39 maçta 6 gol, 7 asistle etkili bir performans sergiledi. İki futbolcunun da kiralık olarak kadroya katılacağı bildirildi.



İLDIZ CAMIAYA UMUT VERDİ

Bu arada yeni sezon hazırlıklarına başlayan Denizlispor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, yeşil-siyahlı camiaya umutlu mesajlar gönderdi. Yeni sezonun Denizli'ye ve spor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan İldiz, "Süper Lig'de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Futbolcularla konuştum. Onlara ligde iyi şeyler yapmak istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı. Öte yandan sağlık kontrolünden geçen yeni transfer Lopes de, Denizlispor'un sunduğu projenin kendisini çok etkilediğini vurguladı.