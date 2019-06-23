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23 Haziran 2019, Pazar
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Rodallega Denizli'de

Rodallega Denizli'de

Denizli dün Rodallega’yı transfer etti. 33 yaşındaki Kolombiyalı forveti açıklayan bir video yayınlayan Horoz, 16 dakika sonra bunu sildi; ardından yine yayınladı

Süper Lig'in yeni ekibi dün gece Rodallega'yı transfer ettiğini iki kez açıkladı... Yeşil-siyahlılar, twitter'dan bir video yayınlayarak 33 yaşındaki Kolombiyalı forveti renklerine bağladığını duyurdu, 'Hoşgeldin Rodallega' dedi ama 16 dakika sonra bu videoyu yayından kaldırarak kafaları karıştırdı. Ardından bir kez daha aynı videoyu yayınladı. Daha sonra yeşil-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak forması giyen Hugo Rodallega ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştır" denildi. Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig 33 maçta 15 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Türkiye Kupası'nda da 1 kez fileleri sarsmıştı.

  1. 23.6.2019
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