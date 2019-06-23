Rodallega Denizli'de
Denizli dün Rodallega’yı transfer etti. 33 yaşındaki Kolombiyalı forveti açıklayan bir video yayınlayan Horoz, 16 dakika sonra bunu sildi; ardından yine yayınladı
?? Denizlispor, Rodallega'yı bir kez daha açıkladı! pic.twitter.com/nlfW6KDx3P— Fotomaç (@fotomac) 22 Haziran 2019
- 23.6.2019
-
Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
-
Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
-
Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Rodallega Denizli'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.