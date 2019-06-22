Denizlispor'da Rodallega bilmecesi
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da gece saatlerinde Hugo Rodallega transferinde kriz yaşandı.
Yeşil-siyahlılar uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı resmen kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Rodallega transferi kulübün resmi sosyal medya hesabından yayınlanan klipte kamuoyuna duyuruldu. Ancak bazı yöneticiler Rodallega'nın transferinden haberlerinin olmadığını belirtti. Alınan bilgiye göre Rodallega'ya akşam saatlerinde sözleşme gönderildi, Kolombiyalı ise sözleşmeyi imzalamadan kulübe geri gönderdi. Kulüp çalışanları ise Rodellega'nın sözleşmeyi imzaladığını düşünerek kulübün resmi sosyal medya hesaplarından transferi duyurdu. Tam 9 dakika boyunca video sosyal medyada kaldı ve yüzlerce yorum geldi. Ancak gerçeğin ortaya çıkmasıyla yayınlanan video kaldırıldı. Rodallega'nın ise resmi sözleşmeye imza atmadığı ortaya çıktı.
- 22.06.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
Denizlispor'da Rodallega bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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