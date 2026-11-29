Ligde son iki karşılaşmada sahasında Fenerbahçe'ye 5-0, deplasmanda Başakşehir'e 4-2 yenilen Çorum FK, Kocaelispor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.
Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2026 06:50
Çorum FK, bugün Kocaelispor'u ağırlayacak. Trendyol Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 puan toplayan Çorum FK, 11. sırada yer alıyor. Ligde son iki karşılaşmada sahasında Fenerbahçe'ye 5-0, deplasmanda Başakşehir'e 4-2 yenilen Çorum FK, Kocaelispor'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.