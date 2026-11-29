Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Arca Çorum FK'da Burak Yılmaz'ın geleceği gündem oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında tribünlerden yükselen istifa tezahüratlarına tepki gösteren genç teknik direktör, mücadelenin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki, Burak Yılmaz istifa etti mi, Arca Çorum FK'dan ayrılacak mı?

BURAK YILMAZ İSTİFA ETTİ Mİ?

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz istifa etmedi. Kocaelispor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında geleceğine ilişkin konuşan Yılmaz, "Ben buradayım, bir yere gitmiyorum." ifadelerini kullanarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Kendisine yönelik istifa çağrılarından dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirten genç teknik adam, takımı başarılı bir noktaya taşıyabileceğine inandığını vurguladı.

TRİBÜNLERDEN BURAK YILMAZ'A İSTİFA TEZAHÜRATLARI!

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşayan Arca Çorum FK'da kötü sonuçlar taraftarların tepkisine neden oldu. Kocaelispor karşılaşmasının son bölümünde tribünlerden istifa sesleri yükselirken Burak Yılmaz'ın taraftarlara dönerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Deneyimli eski milli futbolcunun tribünlere yönelik hareketleri sosyal medyada ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. Ancak Yılmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla istifa etmeyeceğini duyurdu.

BURAK YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Taraftarların istifa tezahüratlarından dolayı kırgın olduğunu ifade eden Burak Yılmaz, kariyeri boyunca mücadeleden vazgeçmediğini ve Arca Çorum FK'da da çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kulüp Başkanı Savaş Balçık'a teşekkür eden genç teknik direktör, başkanın kendisiyle çalışmak istediği sürece görevinin başında olacağını söyledi.

BURAK YILMAZ'DAN DEVRE ARASI TRANSFER MESAJI

Takımın geleceğine ilişkin de konuşan Burak Yılmaz, devre arasına kadar mümkün olduğunca fazla puan toplamayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, ara transfer döneminde kendi oyun anlayışına uygun futbolcuların kadroya katılmasıyla daha iyi sonuçlar alabileceklerine inandığını ifade etti.

BURAK YILMAZ ARCA ÇORUM FK'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Arca Çorum FK'nın başında 5 karşılaşmaya çıkan Burak Yılmaz, bu mücadelelerde 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Son üç lig maçından puan çıkaramayan Çorum temsilcisinde gözler önümüzdeki haftalara çevrildi.

ARCA ÇORUM FK-KOCAELİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.30'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 1-0 kazandı. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Daniel Agyei kaydetti.

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