Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki son iki maçında önce Fenerbahçe'ye 5-0, ardından da Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Çorum FK, Kocaelispor'u gözüne kestirdi.
Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2026 06:50
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki son iki maçında önce Fenerbahçe'ye 5-0, ardından da Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Çorum FK, Kocaelispor'u gözüne kestirdi. Kırmızı-siyahlıların hedefi; pazartesi günü Körfez ekibini yenerek kötü gidişatını sonlandırmak. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın oyuncularına bitiricilik konusunda ders verdiği belirtildi.