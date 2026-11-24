Çorum FK devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Teknik direktör Burak Yılmaz'ın raporu doğrultusunda kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen kırmızı-siyahlı yönetimin, özellikle hücum hattına ses getirecek bir takviye planladığı öğrenildi. Listenin ilk sırasında Cruzeiro forması giyen Uruguaylı golcü Luciano Rodriguez yer alıyor.
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