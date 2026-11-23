Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Arca Çorum FK deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi konuk takımda sakatlık şoku yaşanıyor.

Çorum FK; Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Arda Hilmi Şengül'ün sakatlıkları nedeniyle Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldığını duurdu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Raporu | Futbolcularımız Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Arda Hilmi Şengül'ün yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda; Cengiz Ünder'in adduktor kas grubunda, Gökhan Sazdağı'nın sol soleus kasında, Arda Hilmi Şengül'ün ise sağ gastroknemius kas grubunda kanama ve ödem tespit edilmiş olup tedavilerine başlanmıştır.

Üç futbolcumuz da bugün oynayacağımız Başakşehir FK karşılaşmasında forma giyemeyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Sağlık Raporu | Futbolcularımız Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı ve Arda Hilmi Şengül'ün yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda; Cengiz Ünder'in adduktor kas grubunda, Gökhan Sazdağı'nın sol soleus kasında, Arda Hilmi Şengül'ün ise sağ gastroknemius kas grubunda kanama ve ödem tespit edilmiş olup tedavilerine başlanmıştır. Üç futbolcumuz da bugün oynayacağımız Başakşehir FK karşılaşmasında forma giyemeyecektir. Kamuoyunun bilgisine sunar, futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. — Arca Çorum FK (@corumfk) November 23, 2026