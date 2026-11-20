Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybeden Çorum FK, Başakşehir deplasmanında bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Milli arada teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde, sıkı bir hazırlık dönemi geçiren kırmızı-siyahlılar, formad rakibi karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2026 06:50
Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybeden Çorum FK, Başakşehir deplasmanında bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Milli arada teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde, sıkı bir hazırlık dönemi geçiren kırmızı-siyahlılar, formad rakibi karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.