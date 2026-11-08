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Arca Çorum FK'da Burak Yılmaz: Çok kötü bir akşam!

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Çorum FK mücadeleden 5-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşma sonu ev sahibi takımda teknik direktör Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2026 19:11
Arca Çorum FK'da Burak Yılmaz: Çok kötü bir akşam!

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 5-0'lık skorla mağlup olurken karşılaşmanın ardından ev sahibi takımda teknik direktör Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURAK YILMAZ'IN O SÖZLERİ:

"Vallahi bizim için çok ağır bir yenilgi, çok kötü bir akşam. 5-0. İlk devre kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Hatta ilk pozisyonu biz kaçırdık. Çok gol kaçırdık. Golleri atmak lazım. Fenrbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar bulduklarını attı, biz atamadık. Oyunun hakkı bu mu değil mi? İkinci devrede yine golü bulamadık, biz golü bulamadığımız her topta geçişten golü yedik.

Bize ağır bir ders oldu. İstatistik falan konuşsak çok var ama 5-0'ın bir açıklaması yok. Kötü bir akşam. Suçlu, hatalı benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Tercihi yapan benim. Bilmiyorum, her şeyi kontrol edip, kendimizi ve oyuncularımızı, tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Tüm şehirden, başkanımızdan özür dilerim. Ağır bir yenilgiydi. Şehrimiz için önemli bir maçtı. Buradan ayağa kalkmak lazım. Ağır bir mağlubiyet, mağlubiyet mağlubiyettir. Buradan ayağa kalkacağız. Başakşehir maçına hazırlanacağız."

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