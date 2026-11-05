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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Çorum FK Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı için iddialı açıklama!

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı için iddialı açıklama!

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, “Fenerbahçe’nin kazanmaları, kaybetmeleri ya da uzun süredir şampiyon olamamaları büyüklüklerinden hiçbir şey kaybettirmez. Biz Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacağız” dedi.

Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 15:28
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe maçı için iddialı açıklama!

Arca Çorum FK, Süper Lig'in 11'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hazırlıklarını Çorum'da bulunan tesislerinde sürdüren kırmızı-siyahlı ekipte teknik direktör Burak Yılmaz, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Fenerbahçe'nin yenmesi, yenilmesi, uzun süredir mağlup olması veya kötü sonuçlar alması, Fenerbahçe'nin büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Keza uzun süredir şampiyon olamaması da Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bir şey eksiltmez. Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir. Biz dün akşamki galibiyetlere ya da mağlubiyetlere bakmıyoruz. Türkiye'nin büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'ye hazırlanıyoruz" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'YE SAYGIMIZ SONSUZ AMA BİZ DE KENDİ OYUNUMUZU ORTAYA KOYABİLMELİYİZ'

Fenerbahçe karşısında kendi oyunlarını sahaya yansıtmak istediklerini belirten Burak Yılmaz, "Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı sahada stratejimizi uygulayabilmek. Tabii ki Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz ama biz de kendi oyunumuzu ortaya koyabilmeliyiz. Herhangi bir çekinceyle değil, güzel bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Elbette Fenerbahçe maçından puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TEK HEDEFİMİZ KAZANMAK'

Fenerbahçe'nin karşılaşmanın favorisi olarak gösterilmesine ilişkin soruya da yanıt veren Burak Yılmaz, "Biz kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Alacağımız galibiyet bize özgüven açısından çok büyük katkı sağlayacaktır. Tek hedefimiz kazanmak için sahaya çıkmak" dedi.

Türkiye Kupası'nda hedeflerinin sorulması üzerine ise Burak Yılmaz, "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.

SMOLCİC: ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ

Arca Çorum FK'nın savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic, "Çok güçlü bir takımla karşılaşacağız. Çok kaliteli oyunculara sahipler. Bizim de maça bu şekilde bakmamız gerekiyor. Biz de en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

RAMADANİ: GÜN GÜN GELİŞİYORUZ

Kırmızı-siyahlı ekibin Arnavut orta sahası Ylber Ramadani ise yeni teknik direktör Burak Yılmaz'ın oyun anlayışına uyum sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Ramadani, "Yeni bir hocamız var. Onun oyun anlayışına göre oynamaya gayret ediyoruz. Antrenmanlarda daha çok çalışacağız. Gün gün gelişmeye de devam ediyoruz. Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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