Çorum üçlük attı

Ligin yenileri Erzurum'da kozlarını paylaştı. Çorum, 20'de Çağlar, 71 ve 79'da (Pen.) Ramirez'in golleriyle 3-1 kazandı. Erzurumspor'un tek golü 74'te Diabate'den geldi. Çorum'da Kolombiyalı forvet Ramirez, 6 gole ulaştı. Çağlar'a asist yapan milli sağ açık Cengiz de 4 gol, 2 asistle çıkışını sürdürdü. Çorum, son 7 maçta 5 kez kazanırken, Dadaş'ın evindeki 3'te 3'lük serisi sona erdi ve 4 maç sonra kaybetti.

"GÜZEL BİR SÜREÇ YAKALADIK"

Çorum Teknik Direktörü Burak Yılmaz, zorlu bir deplasmanda galip geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz, "Ayaklarımız yere basacak. Güzel bir süreç yakaladık. Oyuncularıma 2 gün izin verdim. Ondan sonra Fenerbahçe maçına konsantre olacağız" diye konuştu.

KAFAMI BULANDIRMAYACAĞIM

Erzurumspor maçında Çağlar Söyüncü'ye asist yapan Cengiz Ünder, Çorum'da kendini buldu. 8 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan 29 yaşındaki milli sağ açık, eski takımı Fenerbahçe'yle oynayacakları kritik maç öncesinde umut dağıttı. Ünder, "Burak Hoca benden ne istediğini biliyor, onun istediklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Maç maç bakıyorum. Geriye dönüp çok da kafamı bulandırmak istemiyorum. Şu anda iyi giden bir performansım var, bunu daha da yukarıya çekmek istiyorum. Benim için şu an bu maç bitti. F.Bahçe'ye de en iyi şekilde o hazırlanacağız ve elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi.

PUAN OLARAK İYİ DURUMDAYIZ

Erzurumspor, Teknik Direktörü Serkan Özbalta, yenilgiye rağmen umut dağıttı. Özbalta, "Biz ligde bütçe olarak, marka değeri olarak Eyüpspor ile yarışan bir takımız. Süper Lig'de puan çok önemli ama bu oyuncu arkadaşlarımızın bizi getirdiği noktada hem umut verici hem de puan olarak sağlıklı bir yerdeyiz" yorumunda bulundu.

GÖKHAN SAZDAĞI SARIDA GEÇTİ!

Çorum FK'de deplasmanda sarı kart sınırında bulunan takım kaptanı Gökhan Sazdağı, maçın 36. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isteyen Baiye'yi düşürerek faul yaptı. Sarı kartla cezalandırılan 32 yaşındaki tecrübeli sağ bek, gelecek hafta Çorum'daki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.