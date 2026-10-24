Deplasman karnesi iyi

Deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çorum FK, dış sahada daha iyi bir performans ortaya koydu. İlk 8 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 13 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, bu puanların 6'sını sahasında, 7'sini ise deplasmanda aldı. Çorum, Göztepe'yi de yenerek çıkıyını sürdürmeyi hedefliyor
Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çorum FK, dış sahada daha iyi bir performans ortaya koydu. İlk 8 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 13 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, bu puanların 6'sını sahasında, 7'sini ise deplasmanda aldı. Çorum, Göztepe'yi de yenerek çıkıyını sürdürmeyi hedefliyor