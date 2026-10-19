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Çorum’da parola 3’te 3

Son iki resmi karşılaşmadan zaferle ayrılıp büyük çıkış yakalayan kırmızı-siyahlı takım, Trendyol Süper Lig’in 9’uncu haftasında Göztepe deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Çorum’da parola 3’te 3
Trendyol Süper Lig'de Çorum FK fırtınası esiyor... Kırmızı-siyahlı takım, Cengiz Ünder'in önderliğinde başarılı neticeler almaya devam ediyor. Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0, Çaykur Rizespor'u ise kendi sahasında 2-1 mağlup ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Çorum FK, rotasını Trendyol Süper Lig'de 9'uncu hafta oynayacağı Göztepe maçına çevirdi. Deplasmanda başarılı sonuçlara imza atan Çorum temsilcisi, İzmir'den de zaferle ayrılarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligde 6 maçta 4 gol, 1 asistle 5 gole katkı sunan Cengiz kırmızısiyahlı takımın en önemli kozu.
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