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Çorum'dan 2'de 2

Burak Yılmaz geldiği gibi galibiyet serisi yakaladı. Evinde Ç.Rizespor'u ağırlayan Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı ikinci maçı da kazandı. Galibiyeti getiren goller Cengiz ve Moukoko'dan geldi

Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Çorum'dan 2'de 2

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, teknik direktörlük koltuğuna Uğur Uçar'ın yerine Burak Yılmaz'ı getirdikten sonra önemli bir galibiyet serisi yakalamayı başardı. Takımın başına başarılı teknik adam ilk maçında G.Antep FK'yı 3-0 yenmeyi başarmıştı. Dün ise Çaykur Rizespor'u konuk eden Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 2-1'lik skorla 3 puana ulaşmayı başardı ve 2'de 2 yaptı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf, konuk Çaykur Rizespor oldu. İlk yarıda iki topu direkten dönen Karadeniz ekibi, golü de buldu.

DEPLASMANDA İLK KEZ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Laçi güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi. Ev sahibi Çorum FK'nın buna yanıtı ise gecikmedi. 38. dakikada Cengiz harika bir frikik golü ile takımına beraberliği getiren isim oldu. İkinci yarıda daha etkili olan Çorum, oyuna girdikten 8 dakika fileleri sarsan Moukoko ile galibiyete uzandı. Bu skorun ardından puanını 13'e yükselten Çorum FK, 6. sıraya kadar tırmandı. Rizespor ise 10 puanda kaldı. Recep Uçar'ın öğrencileri bu sezon deplasmanda ilk kez yenildi.

DİREKLERE TAKILDI

Çaykur Rizespor deplasmanda mücadele etmesine karşın mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu. Üst üste tehlikeli pozisyonlara giren Karadeniz ekibi büyük şanssızlıklar yakaladı. İlk yarıda iki kez direkleri geçemeyen Çaykur Rizespor, maç bitiminde bunları mumla aradı. Savunmadan seken bir pozisyonda direğe takılan konuk ekip, bir kez de Laçi ile gole çok yaklaştı.

CENGİZ ÜNDER'DEN JENERİKLİK GOL

Sezon başında F.Bahçe ile sözleşmesini feshederek Çorum FK ile bir senelik sözleşme imzalayan Cengiz Ünder, dünkü karşılaşmaya damgasını vurdu. Takımının 38. dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen milli futbolcu, uzak köşeye harika bir vuruş yaparak jeneriklik bir gol kaydetti. Skoru 1-1'e getiren isim olan Cengiz Ünder, bu sezonki 4. golünü attı. Çorum ekibi, bu sezon Cengiz Ünder'in gol attığı her maçı kazanmayı başardı.

BURAK YILMAZ CEZASINI TAMAMLADI

Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, cezası nedeniyle Çaykur Rize mücadelesinde de kulübedeki yerini alamadı. Maçı tribünden takip etmek zorunda kalan 41 yaşındaki genç teknik adam, dünkü mücadele ile birlikte cezasını tamamlamış oldu. Yılmaz geçen sezon G.Antep FK'nın başında Çaykur Rize'ye 2-1 kaybettiği maçtan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle 2 resmi maçtan men cezası almıştı. Bunları da G.Antep FK ve Rizespor maçlarıyla tamamladı.

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