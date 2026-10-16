Çorum FK hazır

Gaziantep'ten 3 puanı 3 golle alan Çorum, ligde haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda tek namağlup takım olan Atmacalar'ı yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Çorum'da yeni teknik direktör Burak Yılmaz, geçen sezondan cezası nedeniyle sahada olamayacak.
Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Gaziantep'ten 3 puanı 3 golle alan Çorum, ligde haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda tek namağlup takım olan Atmacalar'ı yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Çorum'da yeni teknik direktör Burak Yılmaz, geçen sezondan cezası nedeniyle sahada olamayacak.