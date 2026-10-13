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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Çorum FK Burak Yılmaz farkı

Burak Yılmaz farkı

Çorum FK’nın başındaki ilk maçında eski takımı Gaziantep’e konuk olan Burak Yılmaz beğeni topladı. Kırmızı-siyahlılar, yeni dönemine 3-0 gibi farklı bir galibiyetle başladı.

Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Burak Yılmaz farkı

Uğur Uçar'ın ayrılığının ardından kısa süre önce Çorum FK'nın teknik direktörlüğüne getirilen Burak Yılmaz, ilk resmi sınavını duygusal bir zeminde verdi. Genç çalıştırıcı, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda eski kulübü Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Yılmaz karşılaşmada takımına kattığı disiplin ve oyun anlayışıyla geniş beğeni topladı ve yeni dönemine iddialı bir giriş yaptı. Yılmaz'ın kısa sürede oyuncu grubuyla kurduğu uyum ve maça damga vuran performansı beğeni topladı.

'YARIŞI ASLA BIRAKMAYACAĞIZ'

Daha önce Gaziantep FK'nın başında görev yapmış olan tecrübeli teknik adam, cezası nedeniyle saha kenarında bulunamadı ve mücadeleyi tribünden takip etti. Buna rağmen oyuncularına verdiği taktik ve motivasyon, sahada net şekilde karşılık buldu. Çorum FK, maç boyunca kontrolü elinde tutarak rakibini tamamen etkisiz hale getirdi ve farklı bir skorla üç puanı hanesine yazdırdı. Önümüzdeki hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Çorum FK, bu moralle ligdeki yoluna devam edecek.

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