“Artık akışına bırakacağız”

Çorum Teknik Direktörü Burak Yılmaz, geçmişte hakem atamalarına yönelik eleştirileri üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı. Cezası nedeniyle ilk maçında eski takımı Gaziantep karşısında tribünde olacak Yılmaz, "Bir insan bir şeyi her gün konuşursa o konuştuğunun bir değeri kalmaz. Sürekli bir şeyleri konuşmak, konuştuğunun değerini düşürür. Burada yorum yapmanın bir anlamı yok çünkü devlet girdi bu işin içine. Artık bırakacağız akışına. Çünkü artık olması gereken şey oluyor" yorumunu yaptı.