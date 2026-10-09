Burak Yılmaz tribünde olacak

Çorum FK'nin yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de Pazar günü deplasmanda eski takımı Gaziantep FK'ye karşı oynayacakları maçta sahada olmayacak. Geçen sezon Ç. Rize-Gaziantep FK maçından sonra tutuklanan eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle 2 maç ceza alan Yılmaz, Gaziantep maçını tribünden takip edecek.