Burak Yılmaz'dan "hakem dosyası" sözleri!

Arca Çorum FK, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Burak Yılmaz ve teknik heyet gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, karşılamadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, Çorum FK'nın projeleri ile kendi hayallerinin örtüştüğünü ve uzun vadeli bir yola çıktıklarını ifade etti.

"İyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum"

Takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Çorum FK çok değerli bir kulüp olma yönünde ilerliyor. Hedefleri, projeleri var. Bizim hedeflerimizle, bizim hayallerimizle örtüştüğü için bizler de buraya gelmeyi kendi kariyerimiz açısından çok doğru olduğunu düşündük. Ayrıca Çorum FK'nın da bu hayalleri, bizle koşmak istemesi bizi çok mutlu etti. İyi bir takımımız var. İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Önceki teknik direktörümüz Uğur kardeşimize çok teşekkür ediyoruz, bize değerli bir ekip bıraktı. Biz de kendi tarzımızla, kendi oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı inşallah yansıtıp hep beraber iyi yerlere gelmek istiyoruz. Benim hayatım, benim oyunculuk anlayışım ve teknik direktörlük anlayışım hep bir 'challenge'la geçti. Hepinizin de bildiği gibi Kayseri, Kasımpaşa, Antep kümede kalma, kümede bırakma, zor pozisyonda alıp kümede bırakmayla geçti. Ben bu challenge işleri seviyorum. Ama şu an önümüzdeki proje daha farklı bir proje. Uzun vadeli bir proje. Hepinizin de bildiği gibi 3 senelik imzaladım. O yüzden bir galibiyetle her şeyi başarmadığımız, bir mağlubiyetle hiçbir şeyi kaybetmediğimiz bir sezon olacağını düşünüyorum. O yüzden hedeflerimiz, hayallerimiz aynı doğrultuda. Cengiz ve Çağlar beraber milli takımda en az 20-25 maç oynadığım kardeşlerim. Ama ben bir hocayım. Sahada babamı tanımam. Bunu biliyorsunuz. İyiyse oynayacak kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Çok değerli iki oyuncunun burada olmaları bizim için çok mutluluk. Çok değerli, çok önemli oyuncularım var. Türk'ü, yabancısı, genciyle biz hep beraber bir takım olma yolunda, bir aile olma yolunda gidersek başarının geleceğine inanıyorum. Çünkü değerli bir kadromuz var" açıklamasında bulundu.

"Galip gelmek için her şeyi yapacağız"

Çorum FK'da ilk maçını eski çalıştığı takıma karşı oynamasının güzel bir duygu olduğunu belirten Yılmaz, "Ekmeğini yedik. Çok değerli günler geçirdik. Beraber savaştık. Orada çok değerli bir aile olduk. Çok sevdiğim insanlar var ama ben bugün buradayım. Galip gelmek için her şeyi yapacağız. Bugün yeni ailem burası. O yüzden gidip kazanmak istiyoruz. Tabii ki sarılacağız, tabii ki öpüşeceğiz, eski günleri yad edeceğiz ama kazanmak için her şeyi yapacağız. Nasıl bir oyun anlayışına gelirsek biz her oyunu oynayabilecek kapasitedeyiz. Hem geçiş oyununu oynayabilecek hem set oyununu oynayabilecek bir takımız. Benim tarzım daha çok set oyunundan yana ama tamamen analize göre konsantre olduğum için şu an için nasıl bir oyun oynayacağımı söylemeyeyim. Onu Gaziantep maçından sonra hep beraber konuşalım diye düşünüyorum" diye konuştu.

Taraftarları mutlu etmek istediklerini belirten Yılmaz, "Ben bugün buradayım. Tesislerde kalıyoruz. Harika bir tesisimiz var. Tek amacımız sizleri, taraftarımızı mutlu etmek. Sahada kesinlikle mücadele eden bir takım olacak. Kazanırız, kaybederiz bilmiyorum ama Allah izin verirse maçtan sonra hepimizin vicdanı rahat, elimizden geleni yaptığımıza inandığımız güzel günler olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Yeni hocamızla beraber eksiklerimizi telafi edeceğimizi düşünüyoruz"

Takım ve Gaziantep FK maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gökhan Sazdağı da yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Yeni bir hoca geldi. Ben daha önce kendisiyle çalıştım. Yoğun geçeceğini de arkadaşlarımıza söyledik. Tabii yeni bir takımız. Önceki kampta da yeni transferlerle beraber çalışamamıştık. Güzel bir dönem geçirdik. Yoğun, sıkı bir dönemdi. Şimdi Antep maçı hazırlıklarına başladık. Güzel bir kamp. Yani beraber uzun dönem oynamış bir takım. Kaliteli oyuncuları var, önlemlerimizi aldık. Özellikle bir sistemi olan bir takım. Tabii yüzde yüz kazanmak için çıkacağız. Başka bir şey düşünmüyoruz, göreceğiz. Fikstür olarak zor bir fikstürümüz vardı. Bunu biliyorduk. O zaman da konuşmuştuk, lige iyi başladık. Tabii bizim için üzücü olan içerideki iki maçımız. Yeni bir takım olmamıza rağmen Galatasaray'dan bir puan almıştık. Tabii beklediğimiz gibi olmadı. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Özellikle içeride daha iyi oynamamız gerekiyor. Rakiplere bunu hissettirmemiz gerekiyor. Şimdi yine çok kötü bir durumda değiliz. Çünkü lig daha yeni başladı. Bunların telafisi mümkün. İnşallah yeni hocamızla beraber bunu telafi edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gollerimle katkı sağlamaktan dolayı da oldukça mutluyum"

Çorum'da olmaktan mutluluk duyduğumu ifade eden kanat oyuncusu Aleksandros Kyziridis de, "Beklentilerin olmasını seviyorum. Ben de kendi adıma bu beklentileri koyan bir insanım. Takıma da asistlerimle ve gollerimle katkı sağlamaktan dolayı da oldukça mutluyum. Sakin bir şehir ki buna da benim ihtiyacım vardı. Ailemle birlikte güzel zaman geçiriyoruz, burada bulunmaktan dolayı mutluyum" şeklinde ifade etti.