Burak Yılmaz pas çalıştırıyor

Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçına Gaziantep FK deplasmanında çıkacak olan Çorum FK, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor.
Çorum FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Burak Yılmaz yönetiminde ilk maçına Gaziantep FK deplasmanında çıkacak olan Çorum FK, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda futbolcuların, yüksek tempoda sürdürdüğü bölümde topa sahip olma ve hızlı pas organizasyonları üzerinde duruldu. Devamında dar alan oyunlarına geçildi. Teknik heyet, bu bölümde oyuncuların çabuk karar verme, pas bağlantıları ve oyun içi reaksiyonları üzerinde çalıştı.