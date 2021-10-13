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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC aşısı açıklaması! "18-50 yaş arası..."

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada 3. aşı olacaklar için TURKOVAC aşısını önerdi. Bakan Koca TURKOVAC'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac'ta, en az 3.000'imiz Turkovac'ı tercih etmeli!" dedi.

Corona Virüsü Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:58
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC aşısı açıklaması! "18-50 yaş arası..."

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca,3. doz aşı için TURKOVAC'ın tercih edilmesini istedi.

Bakan Koca "Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac'ta, en az 3.000'imiz Turkovac'ı tercih etmeli!" paylaşımında bulundu.

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