Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Yeni bir kapanma olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un Delta varyantının Türkiye'de yüzde 90'ı geçtiğini belirterek, "Daha önce 1,5 metre ile sağlanan koruma şimdi ancak 2 metre ile sağlanabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz" dedi.

YENİ BİR KAPANMA OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Koca, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini, bu konuyu gündeme de almadıklarını söyledi.

Aşı tedariki açısından bir sorunun olmadığını, aşıların gelmeye devam ettiğini belirten Koca, "Hem BioNTech hem Sinovac, her iki aşımız da var" ifadesini kullandı. Sputnik aşısının durumuna ilişkin soru üzerine, "Sputnik aşısının birinci ve ikinci dozları farklı. Farklı olan ikinci dozu gelmediği için aşılamayı başlatmadık, bekliyoruz" diyen Koca, aşının ilk toksikolojik sonuçlarıyla ilgili, ilk dozlarda şu anda bir sorun olmadığını bildirdi.

"DELTA VARYANTI TÜRKİYE'DE YÜZDE 90'I GEÇTİ"

Bakan Koca, toplum içinde hareketliliğin arttığına, tedbirlere uyumun azalmaya başladığına ve bunun vaka sayılarında artışa sebep olduğuna işaret etti. Covid-19'un Delta varyantının Türkiye'deki gidişatına ilişkin bilgileri paylaşan Koca, şöyle konuştu:

Şu an Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta plus da giderek artmaya başlıyor. Şu an yüksek oranda değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumdaki bulaşıcılığın daha yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1.5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile sağlanabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını, kapalı ortamlardan mümkün mertebe uzak kalmayı hassasiyetle uygulamalıyız.