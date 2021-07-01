Son dakika haberleri... 3. doz aşı ne zaman başlıyor? Kimler 3. doz aşıyı olabilecek? 2 doz Sinovac aşısı olanlar 3. dozda hangi aşıyı olmalı? İşte detaylar...

Türkiye'de başlayan normalleşme sürecinde aşıyla ilgili de yeni kararlar alınıyor. Corona virüsü ile mücadele kapsamında ülkemizde Sinovac ve Biontech aşıları kullanılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklama ile daha önce iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının 3. doz aşıyı olabileceklerini duyurdu.



3. DOZ AŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? KİMLER OLACAK?

Bakan Koca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız 1 Temmuz'dan itibaren istedikleri aşıyla 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" dedi.

2 DOZ SINOVAC AŞISI OLANLAR 3. DOZU HANGİ AŞIDAN OLMALI?

3. doz aşının hangi aşı türüyle olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği bulunmuyor. Vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih aşıyı yaptıranlara ait.