Haberler Corona Virüsü Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası kısıtlamalar bitiyor mu?

Son dakika: Başkan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sonrası kısıtlamalar bitiyor mu?

Son dakika... Başkan , corona virüsü tedbirlerini görüşmek üzere saat 15.30’da Kabine’yi toplamıştı. Gerçekleştirilen kabine toplantısında, pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılması veya esnetilmesi değerlendiridi. Toplantının tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan alınan yeni karaları açıkladı. İşte detaylar...

Corona Virüsü Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:57
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası kısıtlamalar bitiyor mu?

'de corona virüsü tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçilmişti.

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan , alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre; 'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları sona erecek.

TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZATILDI

Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.

Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.

İŞTE ALINAN KARARLAR:

- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz.

- Müzik kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz.

- Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.

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