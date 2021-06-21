Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası kısıtlamalar bitiyor mu?

Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçilmişti.

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre; 1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları sona erecek.

TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZATILDI

Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.

Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.

İŞTE ALINAN KARARLAR:

- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz.

- Müzik kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz.

- Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.