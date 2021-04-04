Haberler Corona Virüsü Bim, Şok ve A101 saat kaçta açılıyor? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

, ve saat kaçta açılıyor? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

salgını sebebiyle market ve bakkalların çalışma saatlerinde düzenleme yapılmıştı. 'nın 81 valiliğine gönderdiği genelge ile birlikte birçok konuda yeni değişiklikler yapıldı. Bu gelişmelerin ardından market ve bakkalların çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki, , ve saat kaçta açılıyor? Corona virüsü sebebiyle market saatleri değişti mi? Market ve bakkallar hafta sonu hangi saatlerde açık olacak?

Corona Virüsü Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 08:16
Bim, Şok ve A101 saat kaçta açılıyor? Hafta sonu marketler kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

salgını sebebiyle getirilen birçok kısıtlama, yeni kademeli normalleşme ile yeniden düzenlenirken, market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, ve çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

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