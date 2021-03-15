Son dakika haberi: Mevcut corona virüsü önlemleri devam edecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Artan vakalara rağmen, hastaneye başvuranların sayısında önemli bir artış yaşanmadığını belirten Erdoğan, toplantıda illerdeki mevcut uygulamayı bir süre daha devam ettirme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı alındığını belirtti ve vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. İ



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...



"Asıl olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek aşılamayı hızlandırarak, moralleri yüksek tutarak salgın sonrasına hazırlanmaktır. Vaka, ağır hasta, vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Ülke içinde her yeri açsak dünya ile irtibatımız kesik olacağı için anlam taşımaz."

"Her sınıfta hangi normalleşme adımlarımızın atılacıağını şeffaf şekilde açıklamıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizin ted birlere uymalarına göre kendilerinin karar vereceğini söylemiştik."

"Sağlık Bakanlığımız salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Son 2 haftaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen hastaneye yatış, entübe ve yoğun bakıma yansımasını sevindirici gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ted birlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakında takip edeceğiz."

"Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Milletimizin yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve d ikkatli davranarak bu meselenin üstüsünden hep birlikte geleceğiz."

"Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadeleye destekvermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamaız sayesinde yeniden kısıtlamaarın ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."