Haberler Corona Virüsü Mutasyon nedir? Corona virüsünün mutasyona uğramış hali daha mı tehlikeli? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Mutasyon nedir? virüsünün mutasyona uğramış hali daha mı tehlikeli? İşte tüm bu soruların yanıtları...

İlk olarak 'de görülen ve büyük bir korkuya sebep olan mutasyonlu virüsü B117'nin daha fazla bulaşıtırıcılığı olduğu bilimsel araştırmalarda ortaya konuldu. Mutasyona uğrayan Covid-19, İngiltere'nin ardından , ve gibi ülkelerde de görülmüş, 'nın geri kalanı bu ülkelerle ulaşımına bir müddet ara vermişti. Dünyayı saran mutasyonlu corona virüsü paniği sonrası internette en çok "Mutasyon nedir?" sorusu aratılıyor. Peki, mutasyon nedir? Corona virüsünün mutasyona uğramış hali daha mı tehlikeli? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Corona Virüsü Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:12
Mutasyon nedir? Corona virüsünün mutasyona uğramış hali daha mı tehlikeli? İşte tüm bu soruların yanıtları...

'in kentinde ortaya çıkıp, ardından tüm dünyayı etkisi altına alan virüsü salgınında bulaştırıcılık hızı artıyor. Virüsün mutasyona uğramış hali, salgın tehlikesinin henüz geçmediğini gösteriyor. 'de görülen ve ardından , ve gibi diğer ülkelerine de yayılan mutasyona uğramış corona virüsü B117'nin bulaştırıcılığının yüzde 56 daha fazla olduğu açıklandı. Ancak bu virüsün, ölüme neden olma olasılığı şimdilik çok yüksek görülmüyor.

MUTASYON NEDİR?

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

TÜRKİYE'DE DE MUTASYONLU VİRÜS GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı , İngiltere'den son dönemde 'ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini bildirerek "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır" ifadesini kullandı. Koca, yazılı açıklamasında, İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyonla ilgili olarak tedbirlerin alınıp bu ülkeden yurda girişlerin askıya alındığını hatırlattı.

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