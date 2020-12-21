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mutasyona uğradı! ile birçok ülke uçuşları durdurdu... İşte İngiltere'deki son durum

Geçtiğimiz yıl 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılarak binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan salgınında ikinci dalga çok daha ağır geçiyor. Son olarak Hancock, yaptığı açıklama ile Covid-19'un mutasyona uğradığını ve ülkede yayılmasının kontrolden çıktığını söyledi. Bu sözler üzerine birçok ülke İngiltere ile uçuşları durdurdu. Peki, corona virüsünün mutasyon geçirdiği İngiltere'de son durum ne?

Corona Virüsü Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:11 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 10:12
Corona virüsü mutasyona uğradı! İngiltere ile birçok ülke uçuşları durdurdu... İşte İngiltere'deki son durum

Matt Hancock, herkesi korkutan bir açıklama yaparak mutasyona uğrayan corona virüsünün ülkede kontrolden çıktığını duyurdu. 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan (Covid-19) mutasyon geçirdi ve özellikle İngiltere'de vaka artışı durdurulamıyor. İngiliz bakanın açıklamalarının ardından ülkeler alarma geçti.

İNGİTERE-TÜRKİYE UÇUŞLARI DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de corona virüsünün bulaş hızının arttığını belirterek; İngiltere, , ve 'dan 'ye olan uçuşların durdurulduğunu aktardı.

İTALYA'DA DA GÖRÜLDÜ

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, başkent Roma'da bulunan Celio Askeri Hastanesi'ndeki bir Covid-19 hastasında, İngiltere'de keşfedilen ve daha hızlı yayılan Covid-19 mutasyonun tespit edildiğini aktardı. Bakan Speranza, virüsün yeni türüne yakalanan kişinin birkaç gün önce 'tan İtalya'ya giriş yaptığını ve Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığını açıkladı.

SON 24 SATTE 35 BİN 928 YENİ VAKA

İngiltere'de corona virüsü salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 bin 928 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 40 bin 147'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 326 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 67 bin 401'e yükseldi.

AB TOPLANIYOR

Avrupa Birliği bugün İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsü mutasyonu gündemi ile toplanacak. Toplantıdan 'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesme kararı alabileceği iddia edildi.

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