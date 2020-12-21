Corona virüsü mutasyona uğradı! İngiltere ile birçok ülke uçuşları durdurdu... İşte İngiltere'deki son durum

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, herkesi korkutan bir açıklama yaparak mutasyona uğrayan corona virüsünün ülkede kontrolden çıktığını duyurdu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (Covid-19) mutasyon geçirdi ve özellikle İngiltere'de vaka artışı durdurulamıyor. İngiliz bakanın açıklamalarının ardından ülkeler alarma geçti.

İNGİTERE-TÜRKİYE UÇUŞLARI DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de corona virüsünün bulaş hızının arttığını belirterek; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşların durdurulduğunu aktardı.

İTALYA'DA DA GÖRÜLDÜ

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, başkent Roma'da bulunan Celio Askeri Hastanesi'ndeki bir Covid-19 hastasında, İngiltere'de keşfedilen ve daha hızlı yayılan Covid-19 mutasyonun tespit edildiğini aktardı. Bakan Speranza, virüsün yeni türüne yakalanan kişinin birkaç gün önce Birleşik Krallık'tan İtalya'ya giriş yaptığını ve Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığını açıkladı.

SON 24 SATTE 35 BİN 928 YENİ VAKA

İngiltere'de corona virüsü salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 bin 928 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 40 bin 147'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 326 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 67 bin 401'e yükseldi.

AB TOPLANIYOR

Avrupa Birliği bugün İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsü mutasyonu gündemi ile toplanacak. Toplantıdan AB'nin 27 üyesinin İngiltere ile hava ve kara ulaşımını kesme kararı alabileceği iddia edildi.