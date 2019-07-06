Arjantin Kupa Amerika'yı 3. bitirdi - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Arjantin Kupa Amerika'yı 3. bitirdi

Arjantin Kupa Amerika'yı 3. bitirdi

Şili'yi 2-1 mağlup eden Arjantin, Kupa Amerika'yı üçüncü tamamladı. Arjantinli ile Şilili , ilk yarıda kırmızı kart gördü.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Şili'yi 2-1 yenen Arjantin, üçüncü oldu.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın üçüncülük maçında Arjantin ile Şili, kentindeki Corinthians Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Arjantin, 12. dakikada ve 22. dakikada Paulo Dybala'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Şili'nin 59. dakikada Arturo Vidal'ın penaltı golüyle farkı bire indirdiği mücadelede başka gol olmadı ve Arjantin turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında girdikleri ikili mücadelenin ardından tartışan Arjantinli ile Şilili , kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, yarın TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

  1. 07.07.2019
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