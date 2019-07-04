Messi’ye hüsran Brezilya finalde - Son dakika Copa America 2019 haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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’ye hüsran finalde

Messi’ye hüsran Brezilya finalde
COPA America yarı finalinde , 'i Jesus ve Firmino'nun golleriyle 2-0 yenerek finale çıktı. , Arjantin ile bir turnuvadan daha boynu bükük ayrılırken maç sonu tepkiliydi. 32'lik yıldız, "Hiçbir pozisyonda VAR'a bakılmadı" diye konuştu.
  1. 4.7.2019
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