Brezilya Arjantin'i 2-0 yenerek Copa America'da finale yükseldi
Brezilya, ev sahipliğini yaptığı Copa America'da Arjantin'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Brezilya'nın golleri Gabriel Jesus ve Roberto Firmino'dan geldi.
Copa America yarı finalinde Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 19. dakikasında Gabriel Jesus ile öne geçen Brezilya devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Roberto Firmino çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brezilya, Arjantin'i 2-0 mağlup ederek Copa America'da finale yükseldi.
Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi Şili-Peru mücadelesiyle belli olacak.
- 03.07.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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