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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Arjantin'i 2-0 yenerek Copa America'da finale yükseldi

Brezilya Arjantin'i 2-0 yenerek Copa America'da finale yükseldi

, ev sahipliğini yaptığı Copa America'da Arjantin'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Brezilya'nın golleri ve 'dan geldi.

Copa America yarı finalinde ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 19. dakikasında ile öne geçen Brezilya devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brezilya, Arjantin'i 2-0 mağlup ederek Copa America'da finale yükseldi.

Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi Şili-Peru mücadelesiyle belli olacak.

  1. 03.07.2019
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