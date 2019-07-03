Brezilya Arjantin'i 2-0 yenerek Copa America'da finale yükseldi

Copa America yarı finalinde Brezilya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 19. dakikasında Gabriel Jesus ile öne geçen Brezilya devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Roberto Firmino çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Brezilya, Arjantin'i 2-0 mağlup ederek Copa America'da finale yükseldi.

Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi Şili-Peru mücadelesiyle belli olacak.