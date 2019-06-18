Aktüel haberler (17.06.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporundaki önemli gelişmeler...
SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞTA
Vodafone Park'ın 14 Ağustos'ta ev sahipliğini yapacağı UEFA Süper Kupa maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasındaki karşılaşma için 50 ile 150 euro arasında fiyata satılacak biletler, 15.00'ten itibaren "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınacak.
FENER'DEN ŞOV
Fenerbahçe Kadın Kadın Voleybol Takımı, transferde şov yaptı. Sırp antrenör Zoran Terzic'in sözleşmesini uzatan sarı- lacivertiler, Naz Aydemir Akyol (28) ve Aylin Sarıoğlu (23) ile ABD'li Kelsey Robinson (26) ve Sırp Brankica Mihajlovic'i (28) kadrosuna kattı.
DEV ŞÖLENE YOĞUN İLGİ
İstanbul, dünyanın iki kıtayı birleştiren tek yüzme organizasyonu olan 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na hazırlanıyor. 21 Temmuz'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de tamamlanacak yarış büyük ilgi görmeye devam ediyor. Açılan 1200 kişilik yabancı yüzücü kontenjanı 28 dakikada doldu.
URUGUAY FARKLI : 4-0
Brezilya'da düzenlenen Kupa Amerika'da grup maçından Uruguay, Ekvador'u 4-0 mağlup etti. Ekvadorlu Quintero'nun kızardığı maçta, Lodeiro, Cavani, Suarez ve Mina (k.k) galibiyeti getirdi.
FİLENİN SULTANLARI BAŞKENTTE
Voleybolda Uluslar Ligi'nin son haftasındaki maçlar Ankara'da başlıyor. İlk karşılaşmada Belçika ile oynayacak Sultanlar; yarın İtalya ve perşembe günü de Brezilya ile kapışacak.
BOLT 9.58'İ SIRTINA GEÇİRDİ
Soccer Aid yardım maçında oynayan Usain Bolt, '100 metre dünya rekoru' kırdığı 9.58 numaralı formayı giydi. Forvette görev yapan Jamaikali atlet, 1 golle beğeni topladı.
- 18.6.2019
-
Michael Frey’e sürpriz talip
Toplam 1
Yorum
Trtfr Volkan Emre Topal bize yük.
-
Djedje harekatı
Toplam 1
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN Tam isabet olur.
-
Galatasaray'ın Douglas transferinde son durum ne? Douglas Galatasaray'a gelecek mi? Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
Aktüel haberler (17.06.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.