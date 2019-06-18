Aktüel haberler (17.06.19)

SÜPER KUPA BİLETLERİ SATIŞTA

Vodafone Park'ın 14 Ağustos'ta ev sahipliğini yapacağı UEFA Süper Kupa maçının biletleri bugün satışa çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasındaki karşılaşma için 50 ile 150 euro arasında fiyata satılacak biletler, 15.00'ten itibaren "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınacak.



FENER'DEN ŞOV

Fenerbahçe Kadın Kadın Voleybol Takımı, transferde şov yaptı. Sırp antrenör Zoran Terzic'in sözleşmesini uzatan sarı- lacivertiler, Naz Aydemir Akyol (28) ve Aylin Sarıoğlu (23) ile ABD'li Kelsey Robinson (26) ve Sırp Brankica Mihajlovic'i (28) kadrosuna kattı.



DEV ŞÖLENE YOĞUN İLGİ

İstanbul, dünyanın iki kıtayı birleştiren tek yüzme organizasyonu olan 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na hazırlanıyor. 21 Temmuz'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de tamamlanacak yarış büyük ilgi görmeye devam ediyor. Açılan 1200 kişilik yabancı yüzücü kontenjanı 28 dakikada doldu.



URUGUAY FARKLI : 4-0

Brezilya'da düzenlenen Kupa Amerika'da grup maçından Uruguay, Ekvador'u 4-0 mağlup etti. Ekvadorlu Quintero'nun kızardığı maçta, Lodeiro, Cavani, Suarez ve Mina (k.k) galibiyeti getirdi.



FİLENİN SULTANLARI BAŞKENTTE

Voleybolda Uluslar Ligi'nin son haftasındaki maçlar Ankara'da başlıyor. İlk karşılaşmada Belçika ile oynayacak Sultanlar; yarın İtalya ve perşembe günü de Brezilya ile kapışacak.



BOLT 9.58'İ SIRTINA GEÇİRDİ

Soccer Aid yardım maçında oynayan Usain Bolt, '100 metre dünya rekoru' kırdığı 9.58 numaralı formayı giydi. Forvette görev yapan Jamaikali atlet, 1 golle beğeni topladı.