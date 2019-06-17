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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Muslera'lı Uruguay farklı kazandı

Muslera'lı Uruguay farklı kazandı

Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki () C Grubu maçında Uruguay, Ekvador'a gol yağdırdı. 'nın kalesini koruduğu Güney Amerika ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'da mücadele eden Uruguay, rakibi Ekvador'u 4-0 mağlup etti. 'ın tecrübeli file bekçisi da 90 dakika sahada kaldı.

2019 Copa America'nın en çok şampiyonluk yaşayan takımı Uruguay, turnuvaya farklı başladı. ekibi C Grubu'nun ilk mücadelesinde Uruguay rakibi Ekvador karşısında Lodeiro, Cavani, ve Yeni Malatyasporlu Arturo Mina'nın kendi kalesine attığı gollerle 4-0 galip geldi.

Bu arada Ekvador, 23. dakikada Jose Quinteros'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 17.06.2019 09:58
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