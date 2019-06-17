Muslera'lı Uruguay farklı kazandı
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay, Ekvador'a gol yağdırdı. Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Güney Amerika ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America'da mücadele eden Uruguay, rakibi Ekvador'u 4-0 mağlup etti. Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera da 90 dakika sahada kaldı.
2019 Copa America'nın en çok şampiyonluk yaşayan takımı Uruguay, turnuvaya farklı başladı. Güney Amerika ekibi C Grubu'nun ilk mücadelesinde Uruguay rakibi Ekvador karşısında Lodeiro, Cavani, Luis Suarez ve Yeni Malatyasporlu Arturo Mina'nın kendi kalesine attığı gollerle 4-0 galip geldi.
Bu arada Ekvador, 23. dakikada Jose Quinteros'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
- 17.06.2019
- Güncelleme: 17.06.2019 09:58
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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