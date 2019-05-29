Brezilya'nın Copa America formaları tanıtıldı
46. kez düzenlenecek olan Copa America öncesi ev sahibi Brezilya'nın turnuva için üretilen özel formaları tanıtıldı. Yeni formaların 1919 yılındaki formalardan ilham alınarak tasarlandığı belirtildi.
Güney Amerika ülkelerinin mücadele edeceği Copa America'nın en önemli favorilerinden biri olan ev sahibi Brezilya'nın turnuvaya özel hazırlanan yeni formaları tanıtıldı. 1919 yılında giyilen formalardan ilham alınması ise dikkat çeken bir detay oldu.
Teknik direktör Tite, 14 Haziran-7 Temmuz arası oynanacak turnuvada mücadele edecek 23 kişilik kadroyu şu isimlerden kurdu:
Kaleci: Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), Cassio (Corinthians)
Savunma: Dani Alves (PSG), Fagner (Corinthians), Alex Sandro (Juventus), Filipe Luis (Atletico Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter), Eder Militao (FC Porto)
Orta saha: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Man City), Arthur (Barcelona), Allan (Napoli), Paqueta (Milan), Coutinho (Barcelona), Neymar (PSG), Everton (Gremio)
Forvet: David Neres (Ajax), Richarlison (Everton), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Man City)
- 30.05.2019
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Metin Aşık defnediliyor
Toplam 1
Yorum
hakan ALLAH rahmet eylesin 1989 da 103 gollü rekor puan ve gollü şampiyon kadronun başkanıydı
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Kurtuluş Belhanda'da
Toplam 1
Yorum
hagi10 en az 15 niye 10 larda geziyoruz bize maliyeti 10 zaten
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Karius’a talip var
Toplam 1
Yorum
cascan Karius,bir uyum süreci yaşadı.Aslında iyi kaleci bunu son maçlarda ispat etti.Defans iyi değilse kaleci bir yere kadar.BJK stoper almalı
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