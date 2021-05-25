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Son dakika transfer haberi: 'nin yıldızları ve 'e ekibinden kanca

Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'de kadroda düşünülmeyen oyuncular için talipler artmaya başladı. Sportif Direktörü fotomac.com.tr'ye yaptığı açıklamada, hedeflerinde ve 'ün olduğunu duyurdu. ( fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 23:03 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 23:19
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızları Thiam ve Sinan Gümüş'e Süper Lig ekibinden kanca

Spor Toto 'de yeni sezon öncesi takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

'un takımın başına geçmesinin ardından yükselişe geçen ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan , sürpriz isimleri kadrosuna katmak için harekete geçti.

Direktörü , transfer çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri fotomac.com.tr'ye açıkladı.

THIAM VE SİNAN GÜMÜŞ LİSTEDE

Bal, 'de forma giyen ve 'ı kadrosuna katmak istediklerini ifade ederek, "Hocamızın listesinde yer alan isimler ve kadroya katılmasını çok istiyor. Şartlar dahilinde transferi bitirmeye çalışacağız" dedi.

Lemos ile ilgili çıkan iddialara da değinen Bal, "İleride belki olabilir ama şu an transferde önceliğimiz Sinan Gümüş ve Thiam" şeklinde konuştu.

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