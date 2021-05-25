Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızları Thiam ve Sinan Gümüş'e Süper Lig ekibinden kanca

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Bülent Uygun'un takımın başına geçmesinin ardından yükselişe geçen ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, sürpriz isimleri kadrosuna katmak için harekete geçti.

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transfer çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri fotomac.com.tr'ye açıkladı.

THIAM VE SİNAN GÜMÜŞ LİSTEDE

Bal, Fenerbahçe'de forma giyen Sinan Gümüş ve Thiam'ı kadrosuna katmak istediklerini ifade ederek, "Hocamızın listesinde yer alan isimler ve kadroya katılmasını çok istiyor. Şartlar dahilinde transferi bitirmeye çalışacağız" dedi.

Lemos ile ilgili çıkan iddialara da değinen Bal, "İleride belki olabilir ama şu an transferde önceliğimiz Sinan Gümüş ve Thiam" şeklinde konuştu.