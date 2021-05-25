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atakta

Iddialı bir kadro kurmak isteyen Atmacalar, Malatya ekibiyle kontratı biten Fildisili sol açık ve ’la kiralık kontratı sona eren Brezilyalı sol bek için bastırıyor.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Rizespor atakta

Lig'de yeni sezona iddialı baslamak isteyen , transferde kolları sıvadı. Birçok oyuncusuyla kontratı sona eren yesil-mavililer, gidecek futbolcuların yerini doldurmak için harıl harıl çalısıyor. Yesilmavililer, Y.Malatya'dan ve 'la kiralık kontratı sona eren 'u gündemine aldı. 29 yasındaki Fildisili sol açıgın, kariyerine 'de devam etmek istedigi ve teklifleri degerlendirecegi ögrenildi. Fofana, geçen sezon 34 maçta 2 gol, 2 asist katkısı sagladı.

YİNE KİRALIK TEKLİFİ

Trabzonspor'un sözlesmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmadıgı Marlon'un pesinde de 'den birçok takım var. Bunlardan biri olan Karadeniz temsilcisi, Brezilyalı sol beki yine kiralık olarak kadrosuna katmak için dügmeye bastı. 24 yasındaki genç savunmacının da macerasının ardından Türkiye'de kalmaya sıcak baktıgı bildirildi. ile 31 Aralık 2022'ye kadar kontratı bulunan Marlon'a, 'dan da bazı teklifler oldugu belirtildi. Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 38 maçta, 1 asist yaptı.

GIRESUN'DA DEVREDE

Lig'in yeni ekibi , Rizespor'la Marlon ve Fofana transferinde karsı karsıya geldi. Çotanaklar da Fofana ve Marlon'un transferi için yogun bir çaba harcıyor. Yesil-beyazlılar, iki futbolcuyla da çok yakından ilgileniyor. Öte yandan 'un da Fofana'ya yeni sözlesme önermeye hazırlandıgı ögrenildi.

15 TRANSFER OLACAK

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da Baskan Karaahmet, yeni sezon transfer planlaması hakkında bilgiler verdi. Baskan Karaahmet, "Giresunspor'un asagı yukarı 8 futbolcusu içeride kalacak. 15 kisilik bir transfer çalısması olacak. 'le aramız çok iyi. Biraz daha onlardan çıkacak oyuncuları görmek istiyoruz. Çıkacak bazı futbolcuları kadromuza katabiliriz" ifadelerini kullandı.

KONFERANS LİGİ TANITIMI YAPILDI

Ülkemizi Trabzon ve Sivas'ın temsil edecegi Avrupa Konferans Ligi, tanıtıldı. Ligde, Sampiyonlar veya Avrupa Ligi'nden gelecek 46 kulüp olmak üzere 184 takım yer alacak. 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tiran kentindeki yarı final ve final ile sona erecek.

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