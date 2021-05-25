Rizespor atakta

Süper Lig'de yeni sezona iddialı baslamak isteyen Rizespor, transferde kolları sıvadı. Birçok oyuncusuyla kontratı sona eren yesil-mavililer, gidecek futbolcuların yerini doldurmak için harıl harıl çalısıyor. Yesilmavililer, Y.Malatya'dan Moryke Fofana ve Trabzonspor'la kiralık kontratı sona eren Marlon'u gündemine aldı. 29 yasındaki Fildisili sol açıgın, kariyerine Türkiye'de devam etmek istedigi ve teklifleri degerlendirecegi ögrenildi. Fofana, geçen sezon 34 maçta 2 gol, 2 asist katkısı sagladı.



YİNE KİRALIK TEKLİFİ



Trabzonspor'un sözlesmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmadıgı Marlon'un pesinde de Süper Lig'den birçok takım var. Bunlardan biri olan Karadeniz temsilcisi, Brezilyalı sol beki yine kiralık olarak kadrosuna katmak için dügmeye bastı. 24 yasındaki genç savunmacının da Trabzon macerasının ardından Türkiye'de kalmaya sıcak baktıgı bildirildi. Fluminense ile 31 Aralık 2022'ye kadar kontratı bulunan Marlon'a, Brezilya'dan da bazı teklifler oldugu belirtildi. Brezilyalı futbolcu, geçen sezon 38 maçta, 1 asist yaptı.



GIRESUN'DA DEVREDE



Lig'in yeni ekibi Giresunspor, Rizespor'la Marlon ve Fofana transferinde karsı karsıya geldi. Çotanaklar da Fofana ve Marlon'un transferi için yogun bir çaba harcıyor. Yesil-beyazlılar, iki futbolcuyla da çok yakından ilgileniyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor'un da Fofana'ya yeni sözlesme önermeye hazırlandıgı ögrenildi.



15 TRANSFER OLACAK



Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da Baskan Hakan Karaahmet, yeni sezon transfer planlaması hakkında bilgiler verdi. Baskan Karaahmet, "Giresunspor'un asagı yukarı 8 futbolcusu içeride kalacak. 15 kisilik bir transfer çalısması olacak. 4 Büyükler'le aramız çok iyi. Biraz daha onlardan çıkacak oyuncuları görmek istiyoruz. Çıkacak bazı futbolcuları kadromuza katabiliriz" ifadelerini kullandı.



KONFERANS LİGİ TANITIMI YAPILDI



Ülkemizi Trabzon ve Sivas'ın temsil edecegi Avrupa Konferans Ligi, tanıtıldı. Ligde, Sampiyonlar veya Avrupa Ligi'nden gelecek 46 kulüp olmak üzere 184 takım yer alacak. 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un Tiran kentindeki yarı final ve final ile sona erecek.