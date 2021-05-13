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Başkanı Kartal: Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz

Başkanı , 'in 42. ve son haftasında oynayacakları maçında galibiyeti hedefledikleriin söyledi. Kartal, "Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:49
Çaykur Rizespor Başkanı Kartal: Sezonu galibiyetle kapatmak istiyoruz

Başkanı , ligin son maçında sahalarında 'i konuk edeceklerini belirterek sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini söyledi.

Teknik direktör ile güzel bir uyum yakaladıklarını anlatan Hasan Kartal, yaptığı açıklamada, " sporcularla uyum sağlayamadı, başarısızlığı oradan kaynaklanıyor. O uyumu sağlasaydı o da başarılı olabilirdi. Bir şanssızlıktı, 7 maç onunla geçti ve çok büyük kayıplarla o dönemi kapattık. Ondan sonra ile gayet güzel bir uyum yakaladık. Hem yönetim hem futbolcular hem de hoca güzel bir uyum sağlandı. Bu uyum çerçevesinde de gayet güzel bugüne kadar geldi. İnşallah bu son maçımızı da almak kaydıyla sezonu kapatacağız. Ligi 11 ya da 12'nci sırada kapatacağız. Bizim hedefimiz bu değil, aslında çok daha yukarılarda olmamız gerekiyor. Gönül bunu istiyor ama bir türlü de başaramıyoruz. Bu çalışmakla olur neticede çalışıyoruz. Altyapıyı yapmaya çalışıyoruz. Kulübü iyi bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Ekonomisine dikkat ediyoruz. Bir gün inşallah ilk 5'e girer diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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