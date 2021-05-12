Çaykur Rize şov yaptı

İKİNCİ YARIDA 6 GOL
45'te bu kez Söderlund sahneye çıktı ve skoru 3-0 yaptı. Gaziantep FK ise ikinci yarıya etkili başaldı. 47'de Alexandru Maxim'in golüyle skor 3-1 oldu. 48'de Muhammet Antep'in umutlarını artırdı: 3-2. 59'da Sabo ile skor 4-2 oldu. 79'da Rize Samudio ile 5-2'yi buldu. Antep 86'da Muhammet ve 88'de Djilobodji ile 2 gol buldu ama mücadele 5-4 bitti.
UYGUN'DAN TEBRİKLER
Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, son yılların en zevkli maçlarından birini oynadıklarını belirterek, "Rakibimizi de kutluyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Lİgi zaferle bitirmek istiyoruz" dedi.
Gaziantep Teknik Direktörü Sa Pinto, yenilginin ardından "Fantastik bir sonuç ortaya çıktı. İlk yarıda kötüydük fakat daha sonra toparladık. Yavaş yavaş önümüzdeki sezona bakacağız" dedi.