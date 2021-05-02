Haberler Çaykur Rizespor Denizlispor Çaykur Rizespor maçı CANLI

maçı CANLI

Süper Lig'in 39. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. ve karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 15:56
Denizlispor Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden takip edebilirsiniz.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de başladı.

DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Leismann, Mustafa, Sakıb, Bakalorz, Diskerud, Hasan, Sagal, Ali Yavuz Kol, Rodallega

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, İsmail, Abdullah, Donsah, Sabo, Fernando, Samudio, Remy

SON DAKİKA