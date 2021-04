Ç.Rize’den Sergen Yalçın’a tepki

Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Sergen Yalçın 'a tepki gösterdi. Bakır, "Takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı. 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan, hakemle sürekli diyalogda olan Sergen Hoca 'nın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yumması kabul edilebilir değil. Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yeri istila edercesine davranmak katkı sağlamaz" dedi.