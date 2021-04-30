Haberler Çaykur Rizespor Ç.Rize’den Sergen Yalçın’a tepki

Ç.Rize’den ’a tepki

Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 'a tepki gösterdi. Bakır, "Takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı. 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan, hakemle sürekli diyalogda olan 'nın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yumması kabul edilebilir değil. Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yeri istila edercesine davranmak katkı sağlamaz" dedi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50
Ç.Rize’den Sergen Yalçın’a tepki
Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 'a tepki gösterdi. Bakır, "Takımına taktik vermek dışında her şeyi yaptı. 90 dakika boyunca oyuna her türlü müdahaleyi yapan, hakemle sürekli diyalogda olan 'nın maçı kartsız bitirmiş olması, hakemin buna göz yumması kabul edilebilir değil. Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yeri istila edercesine davranmak katkı sağlamaz" dedi.
SON DAKİKA