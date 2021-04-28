Haberler Çaykur Rizespor Son dakika transfer haberi: Rizespor'dan transfer sürprizi! Serdar Dursun...

Son dakika transfer haberi: 'dan transfer sürprizi! ...

Son dakika transfer haberi: Spor Toto ekiplerinden 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... , Fransız golcü 'ye alternatif olarak . Ligi'nde forma giyen ’u transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:22
Son dakika transfer haberi: Rizespor'dan transfer sürprizi! Serdar Dursun...

ekipleirnden , delecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçti. , gol yollarında Fransız Golcü 'ye alternatif olabilecek ismi radarına aldı.

Yeşil mavililerin, forması giyen 29 yaşındaki Türk asıllı 'a teklif yaptığı öğrenildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun'un 'de forma giymek istediği bu nedenle de Rizespor'un teklifini kabul edebileceği belirtildi.

Serdar Dursun'un menajeriyle temas kuran Çaykur Rizespor Sportif Menajeri , bu transferi bitirmek için bütün şartları zorlayacak.

Oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle, Çaykur Rizespor elini çabuk tutmak istiyor.

Futbola 'da başlayan Serdar Dursun, alt yapısına geçti. Dursun, Türkiye'de , Şanlıurfa, ve 'te forma giymişti.

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