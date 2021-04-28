"İnananlar başarır!"

Süper Lig'de 3 maçlık yenilmezlik serisini Gençlerbirliği deplasmanında kaybeden Rizespor, lider Beşiktaş'a bilendi. Ligde 42 puanla 12. sırada yer alan Atmacalar, güçlü rakiplerini yenerek kalan haftalarda korkulu rüya görmek istemiyorlar. Beşiktaş'la çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan teknik direktör Bülent Uygun, "Gerek camiamız gerekse şehrimiz adına her maç gibi bu da önemli bir maç. Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puanı kazanabilme adına gerek beynimizdeki futbol bilgisini gerek yüreğimizdeki cesaretimizi gerekse ayağımızdaki yeteneklerimizi sergileyerek sahada taraftarımızın mutlu olabileceği şekilde uygulamak ve kazanan taraf olmak istiyoruz" dedi. 8 hafta arka arkaya kazanılamayan bir psikoloji ile birlikte geldiğini hatırlatan Bülent Uygun, "Güzel şeyler başardık. Bundan sonra güzel şeyler başaracağız. Onların sevgi ve saygısı bizler için önemli. Şehirlerde önemli maçları kazandığınız zaman orada bir mutluluk olur, coşku olur. Sizin hedefinizi ve düşüncenizi değiştirecek bir yapı oluşur. Kalan 5 maçta aldığımız galibiyetlerle birlikte inşallah gelecek sezonun planlamasını yapacağız. Takımımız bundan sonraki süreçte, yukarılara oynayan, hedefleri olan ve bu hedefleri başaran bir takım olabilmesi adına gerekli çalışmaları yapacağız. İnanıyorum ki inananlar inandıklarını başarmışlardır" diye konuştu.

TAKTİK VE SİSTEM MÜCADELESİ OLACAK

Takımda sakat oyuncularının bulunduğunu ifade eden Bülent Uygun, buna rağmen sistem vurgusu yaptı. Uygun, "Bizim gibi takımlarda önemli futbolcuların yaşadığı bu tür problemler önemli. Takım kurgusunda bayağı bir sıkıntı yaşatıyor. Ama kimi oynatırsak taktik ve sistem üzerine bir mücadele olacaktır" dedi.