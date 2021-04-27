Şampiyonluk bizi bağlamaz

Rize teknik direktörü Bülent Uygun ligde yarın oynacakları Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lider Beşiktaş'ın şampiyonluk hesaplarının kendilerini ilgilendirmediğini kaydeden Uygun, "Bizim ilk hedefimiz düşme hattından uzaklaşmaktı. Bunu şimdilik başardık. Tehlikeli bölgeye düşmemek için maçlarımızı kazanmaya çalışacağız. Biz şampiyonluk yarışına değil kendimize bakıyoruz" diye konuştu.





15 PUANA TALIBIZ

Kalan 5 maçta da sahaya galibiyet için çıkacaklarının altını çizen Uygun, "Rizespor bu sezon beklentilerin altında kalmış, taraftarını üzmüş olabilir. Ancak bunu son haftalarda alacağımız zaferlerle unutturmak istiyoruz. Gelecek sezon daha farklı bir Rizespor olacaktır. Biz bu önümüzdeki süreçte 15 puanın hepsine talibiz" ifadelerini kullandı. Uygun, oyuncularına güvendiğini de sözlerine ekledi.



Rizespor dün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçı mesaisini sürdürdü. Pas çalışmaları sonrası taktik denemeler gerçekleştiren yeşil-mavili takım şut idmanı ile antrenmanı tamamladı.