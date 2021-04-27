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maçında ev sahibinde 2 eksik!

Spor Toto 'in 38. haftasında sahasında 'ı konuk edecek olan 'da, Doğan Erdoğan ve kadroda yer almayacak. Sakatlıktan kurtulan ve 'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 13:57
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında ev sahibinde 2 eksik!
, 'in 38. haftasında çarşamba günü sahasında ile karşılaşacak.

'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son maçında deplasmanda 'ne 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 42 puanla averajla 12. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde Doğan Erdoğan ve kadroda yer almayacak. Sakatlıktan kurtulan ve 'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan , , , Tunay Torun, Eric Sabo, Fernando Andrade, Montasar Talbi ve Damjan Dokoviç kart görmesi halinde Yukatel Denizlispor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.
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