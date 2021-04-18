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Teknik Direktörü ’yu geride bıraktı! İşte o istatistik

'da teknik direktörlük görevinden istifa edip “Bu takımı kurtaramaz” diyen Marius Sumudica’nın ardından göreve başlayan , 6 haftada 11 puanlık performansıyla dikkat çekti. 'ın dünyaca ünlü hocası 'nun ise aynı dönemde sadece 8 puan toplayabildi.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 12:44
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun Jose Mourinho’yu geride bıraktı! İşte o istatistik

'da göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçta galibiyet alamayarak takımdan ayrılan Sumudica, istifasının ardından yaptığı açıklamada "Bu takımı kurtaramaz" demişti.

Sumudica'nın ayrılmasından sonra göreve gelen ise çıktığı 6 maçta aldığı 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle takımına rahat nefes aldırırken, 6 haftalık performanslara bakıldığında ekibi 'ın başında olan teknik direktör 'yu da geride bırakmış oldu.

Bülent Uygun, ligde 6 maçta 11 puan toplarken; Jose ise 'de son 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sadece 8 puan toplayabildi.


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