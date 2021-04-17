Uygun adım Rize

Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. 3'te İsmail Köybaşı, ceza sahası dışından bekletmeden sert vuruşunda kalecinin solundan ağları havalandırdı: 0-1. 6'da Boldrin sert şutunda farkı ikiye çıkarttı: 0-2. 32'de Antalyaspor farkı bire indirdi. Eren Albayrak'ın ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-2. 65'de Sabo, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sabo'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. 88'de Hakan Özmert'in köşe vuruşunda topa yükselen Naldo kafasıyla sonucu belirledi: 2-3. Üç maç sonra kazanan Çaykur Rize, puanını 39'a çıkartmayı başardı.