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Uygun adım

, Boldrin ve ’nun golleriyle ’yı 3-2 mağlup eden , puanını 39’a çıkartarak ligde kalma yolunda dev bir adım attı

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Uygun adım Rize

Süper Lig'in 35. haftasında , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti. 3'te Köybaşı, ceza sahası dışından bekletmeden sert vuruşunda kalecinin solundan ağları havalandırdı: 0-1. 6'da Boldrin sert şutunda farkı ikiye çıkarttı: 0-2. 32'de Antalyaspor farkı bire indirdi. Eren Albayrak'ın ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-2. 65'de , kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sabo'nın bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3. 88'de Hakan Özmert'in köşe vuruşunda topa yükselen kafasıyla sonucu belirledi: 2-3. Üç maç sonra kazanan Çaykur , puanını 39'a çıkartmayı başardı.

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