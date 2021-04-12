Çaykur Rizespor’da 33 yıllık rekor egale edildi

Ligin 34'üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor, üst üste 4 maçta kalesini gole kapatarak, ligde iç sahada en uzun süre gol yememe serisi yakaladı. Sahasında çıktığı son 4 maçta Demir Grup Sivasspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük ve son olarak Trabzonspor karşılaşmalarını gol yemeden tamamlayan yeşil-mavililer, 33 yıl aradan sonra iç sahada üst üste en uzun süre gol yememe rekorunu egale etti.

EN SON 1988-89 SEZONU

Çaykur Rizespor, daha önce Süper Lig'de yer aldığı dönemlerde 1988-89 sezonunda evinde üst üste 4 maçta kalesini gole kapatmıştı. Söz konusu sezonun 5'inci haftasında evinde Altay'a 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 7'nci haftada Samsunspor ile 0-0 berabere kalırken, 10'uncu haftada Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Aynı sezonun 12'nci haftasında Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 14'üncü haftada ise Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek iç sahada üst üstte 4 maçta kalesini gole kapatmıştı.

KONYASPOR MAÇINDA GOL YEMEZSE TARİHİ REKOR

Süper Lig'in 35'inci haftasında Cuma günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, sonraki hafta evinde oynayacağı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında kalesini gole kapatırsa, tarihindeki iç sahada en uzun süre gol yememe rekorunu kırmış olacak.

BÜLENT UYGUN: 47-48 PUAN HEDEFLİYORUZ

Bu arada Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde kendilerine 47-48 puan hedefi koyduklarını söyledi. Uygun, "Biz ligde kendimize 47-48 puanı hedef seçtik. En az almamız gereken puan olarak düşünüyoruz. Ligde 41 puanın kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Alt sıralardaki takımların birbiriyle ve şampiyonluğa oynayan takımlarla maçları var. 41-42 puanın bu ligin puan ortalaması olarak düşünüyorum" ifadelerini kullandı.