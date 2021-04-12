Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor’da 33 yıllık rekor egale edildi

’da 33 yıllık rekor egale edildi

’de sahasında oynadığı son 4 maçı da gol yemeden tamamlayan , son olarak 1988-89 sezonunda bu alanda sergilediği performansı 33 yıl sonra egale etmiş oldu.

Çaykur Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:11
Çaykur Rizespor’da 33 yıllık rekor egale edildi

Ligin 34'üncü haftasında sahasında ile golsüz berabere kalan , üst üste 4 maçta kalesini gole kapatarak, ligde iç sahada en uzun süre gol yememe serisi yakaladı. Sahasında çıktığı son 4 maçta , ve son olarak Trabzonspor karşılaşmalarını gol yemeden tamamlayan yeşil-mavililer, 33 yıl aradan sonra iç sahada üst üste en uzun süre gol yememe rekorunu egale etti.

EN SON 1988-89 SEZONU
Çaykur Rizespor, daha önce 'de yer aldığı dönemlerde 1988-89 sezonunda evinde üst üste 4 maçta kalesini gole kapatmıştı. Söz konusu sezonun 5'inci haftasında evinde 'a 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 7'nci haftada ile 0-0 berabere kalırken, 10'uncu haftada 'nü 2-0 mağlup etti. Aynı sezonun 12'nci haftasında ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 14'üncü haftada ise 'u 2-0 mağlup ederek iç sahada üst üstte 4 maçta kalesini gole kapatmıştı.

KONYASPOR MAÇINDA GOL YEMEZSE TARİHİ REKOR
Süper Lig'in 35'inci haftasında Cuma günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, sonraki hafta evinde oynayacağı karşılaşmasında kalesini gole kapatırsa, tarihindeki iç sahada en uzun süre gol yememe rekorunu kırmış olacak.

BÜLENT UYGUN: 47-48 PUAN HEDEFLİYORUZ
Bu arada Çaykur Rizespor Teknik Direktörü , ligde kendilerine 47-48 puan hedefi koyduklarını söyledi. Uygun, "Biz ligde kendimize 47-48 puanı hedef seçtik. En az almamız gereken puan olarak düşünüyoruz. Ligde 41 puanın kalıcı olacağını söyleyebiliriz. Alt sıralardaki takımların birbiriyle ve şampiyonluğa oynayan takımlarla maçları var. 41-42 puanın bu ligin puan ortalaması olarak düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


SON DAKİKA